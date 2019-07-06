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Иран повысит уровень обогащения урана

07.07.2019 11:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.


Фото: Reuters

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что «такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе».

Второй этап

Арагчи также заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По его словам, которые передала телерадиовещательная корпорация IRIB, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что «двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы» для разрешения сложившейся ситуации.

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским беспилотником США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

По его словам, Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором заявил о намерении провести ограниченную операцию. В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны, указал Джалали.

Соглашение о «ядерной сделке»

Соглашение было заключено в 2015 году между США, Россией, Британией, Францией, Германией и Китаем с одной стороны и Ираном — с другой. Согласно договоренностям, санкции с Тегерана постепенно снимаются в обмен на отказ от ядерной программы. Параллельно Иран обязан был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

После того, как США в 2018 году вышли из «ядерной сделки», Тегеран объявил, что отказывается от соблюдения двух обязательств — о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды. Иран хочет, чтобы европейские страны в полном объеме сохранили экономическое сотрудничество с ним, чему препятствуют США — Вашингтон после выхода из соглашения не только восстановил односторонние санкции против Ирана, но и грозит ввести их за сотрудничество с Тегераном против компаний из других стран.

 
 
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В Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.
 
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