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Иран повысит уровень обогащения урана
07.07.2019 11:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом, как передал телеканал
«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — указал дипломат.
При этом он подчеркнул, что «такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе».
Второй этап
Арагчи также заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.
По его словам, которые передала телерадиовещательная корпорация
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После
По его словам, Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором заявил о намерении провести ограниченную операцию. В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны, указал Джалали.
Соглашение о «ядерной сделке»
Соглашение было заключено в 2015 году между США, Россией, Британией, Францией, Германией и Китаем с одной стороны и Ираном — с другой. Согласно договоренностям, санкции с Тегерана постепенно снимаются в обмен на отказ от ядерной программы. Параллельно Иран обязан был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.
После того, как США в 2018 году
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В Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.
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