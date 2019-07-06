Иран повысит уровень обогащения урана

Источник материала: Tut.by

Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen , заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.



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«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что «такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе».

Второй этап

Арагчи также заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По его словам, которые передала телерадиовещательная корпорация IRIB , сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что «двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы» для разрешения сложившейся ситуации.

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским беспилотником США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

По его словам, Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором заявил о намерении провести ограниченную операцию. В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны, указал Джалали.

Соглашение о «ядерной сделке»

Соглашение было заключено в 2015 году между США, Россией, Британией, Францией, Германией и Китаем с одной стороны и Ираном — с другой. Согласно договоренностям, санкции с Тегерана постепенно снимаются в обмен на отказ от ядерной программы. Параллельно Иран обязан был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

После того, как США в 2018 году вышли из «ядерной сделки», Тегеран объявил, что отказывается от соблюдения двух обязательств — о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды. Иран хочет, чтобы европейские страны в полном объеме сохранили экономическое сотрудничество с ним, чему препятствуют США — Вашингтон после выхода из соглашения не только восстановил односторонние санкции против Ирана, но и грозит ввести их за сотрудничество с Тегераном против компаний из других стран.