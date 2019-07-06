Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана

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АР Аббас Арагчи. Фото

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen .

Аббас Арагчи отметил, что в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке. "Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе". Арагчи также заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По его словам, которые передала телерадиовещательная корпорация IRIB, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.-0-