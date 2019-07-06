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Взрыв в Афганистане: 12 человек погибли, 179 пострадали
07.07.2019 13:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва.
Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.
Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за атаку.
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Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.
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