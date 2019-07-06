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Взрыв в Афганистане: 12 человек погибли, 179 пострадали

07.07.2019 13:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал TOLO news.

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за атаку.

 
 
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Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.
 
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