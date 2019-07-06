Взрыв в Афганистане: 12 человек погибли, 179 пострадали

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал TOLO news .

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за атаку.