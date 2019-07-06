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Жена бывшего президента Интерпола подала на организацию в суд из-за ареста мужа в Китае

07.07.2019 14:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя подала на организацию иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге, сообщает South China Morning Post.


Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй. Фото: Reuters

Грейс Мэн утверждает, что Интерпол не помог ей и ее семье, когда Мэн Хунвэй был задержан и отдан под суд в Китае по обвинению в коррупции.

«Интерпол является соучастником в международном противозаконном деянии, которое совершил член этой организации — Китай», — говорится в заявлении для прессы, которое сделала Грейс Мэн.

Супруга бывшего президента Интерпола просит суд разобраться, нарушил ли Интерпол свои обязательства, когда заявил, что задержание Мэн Хунвэя «является прерогативой соответствующих органов Китая и Франции».

Мэн Хунвэй, возглавлявший Интерпол с ноября 2016 года, в конце сентября поехал в Китай, после чего перестал выходить на связь с семьей. Супруга президента Интерпола объявила, что ее мужа, вероятно, тайно арестовали и попросила убежища во Франции. Власти КНР позже официально признали, что Мэн Хунвэй задержан по подозрению в коррупции.

В конце марта было объявлено, что дело бывшего главы Интерпола передано в суд, а в июне на одном из заседаний Мэн Хунвэй признался в получении крупных взяток.

 
 
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Грейс Мэн утверждает, что Интерпол не помог ей и ее семье, когда Мэн Хунвэй был задержан и отдан под суд в Китае по обвинению в коррупции.
 
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