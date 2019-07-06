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Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

07.07.2019 18:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы. Записи природного явления из разных городов региона были размещены французскими интернет-пользователями в воскресенье, сообщает ТАСС.

Видеоматериалом, который обошел все местные новостные СМИ, стал ролик, снятый в Луаре. На 9-секундной записи запечатлен бассейн частного дома, который пенится от частых ударов града о поверхность воды. Кроме того, метеорологическая служба Keraunos сообщила, что суббота стала рекордным днем этого года по количеству зафиксированных молний. Всего 6 июля было отмечено 73,7 тыс. электрических разрядов, преимущественно в Овернь-Рона-Альпы.

В субботу национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах страны. Данные о пострадавших не сообщаются. В настоящий момент грозы во Франции закончились, повышенный уровень тревоги снят.

 
 
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