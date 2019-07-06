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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
07.07.2019 19:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в Малуккском море, неподалеку от побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает
Эпицентр подземных толчков находился в 132 км к западу от города Тернате (около 100 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 80 км.
Данные о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступали.
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Данные о пострадавших не поступали.
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