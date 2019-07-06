Экзитпол: на выборах в Греции лидирует оппозиционная партия «Новая демократия»

Источник материала: Tut.by

Главная оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом лидирует на досрочных парламентских выборах в Греции, передает ТАСС .



По данным экзитполов, партия Алексиса Ципраса проигрывает. Фото: Reuters

Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые были оглашены в воскресенье ведущими телевизионными телеканалами после закрытия избирательных участков в 19:00.

По этим данным, «Новая демократия» получает 38−40% голосов, а Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса 26,5−30,5% голосов.