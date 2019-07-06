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Экзитпол: на выборах в Греции лидирует оппозиционная партия «Новая демократия»

07.07.2019 19:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главная оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом лидирует на досрочных парламентских выборах в Греции, передает ТАСС.


По данным экзитполов, партия Алексиса Ципраса проигрывает. Фото: Reuters

Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые были оглашены в воскресенье ведущими телевизионными телеканалами после закрытия избирательных участков в 19:00.

По этим данным, «Новая демократия» получает 38−40% голосов, а Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса 26,5−30,5% голосов.

 
 
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Коалиция радикальных левых сил премьера Алексиса Ципраса набирает 26,5−30,5% голосов.
 
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