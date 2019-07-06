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Украинский политик Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери

07.07.2019 20:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Просьба президенту РФ Владимиру Путину стать крестным отцом младшей дочери главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука исходила от жены украинского политика. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — сказал он.

На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно.

По словам Медведчука, их знакомство с Путиным состоялось в начале 2000-х «на одном из официальных мероприятий». «Потом я стал главой администрации [президента Украины], поддерживал отношения с главой администрации [президента России] Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил он.

«Украинская правда» напоминает:

  • В конце июня росСМИ распространили информацию, что кум Путина Виктор Медведчук договорился с главарями оккупантов Донбасса об освобождении четырех пленных. 28 июня их передали Медведчуку в Минске, после чего четыре украинца вернулись в Киев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в том, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.
  • Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных украинцев с российской стороной и представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). По его словам — «по личной инициативе». Также он заявляет, что занимается этим с 2014 года и намерен «продолжать работу по одностороннему освобождению удерживаемых в ОРДЛО и РФ украинцев», т.к. «переговорами об обмене должна заниматься власть».
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно.
 
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