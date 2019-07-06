|
Украинский политик Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери
07.07.2019 20:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Просьба президенту РФ Владимиру Путину стать крестным отцом младшей дочери главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука исходила от жены украинского политика. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на
«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — сказал он.
На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно.
По словам Медведчука, их знакомство с Путиным состоялось в начале 2000-х «на одном из официальных мероприятий». «Потом я стал главой администрации [президента Украины], поддерживал отношения с главой администрации [президента России] Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)