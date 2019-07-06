Boeing лишился крупного заказа на лайнер 737 Max

Источник материала: Tut.by

Саудовский бюджетный авиаперевозчик Flyadeal отменил заказ на 30 самолетов Boeing 737 Max, сообщает BBC News Русская служба .



Фото: Reuters

Решение принято после двух катастроф 737 Мах — в Индонезии в октябре прошлого года и в Эфиопии в марте этого, — жертвами которых стали 346 человек.

Вскоре после аварии 737 Мах в Эфиопии все лайнеры этого типа отстранили от полетов. Компания Boeing работает над новой версией программного обеспечения одного из модулей, сбои в котором называются наиболее вероятной причиной обеих катастроф.

В корпорации утверждают, что Flyadeal отказалась от предварительного заказа из-за сложностей с графиком доставки лайнеров.

Изначально в сделку была заложена возможность покупки еще 20 самолетов 737 Мах. Общая стоимость покупки составила 5,9 млрд долларов, хотя Boeing наверняка предложил бы авиакомпании скидку.

Вместо «боингов» Flyadeal, контролируемая государственной авиакомпанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines, будет летать на Airbus A320.

Катастрофа рейса 302 Ethiopian Airlines в марте этого года стала вторым происшествием с 737 Мах за пять месяцев.

Очень похожая авария произошла в октябре 2018 года, когда самолет индонезийской компании Lion Air разбился неподалеку от Джакарты .

Следователи сосредоточили свое внимание на одной из подсистем управления полетом. Компания Boeing работает над обновлением компьютерной программы, которая должна устранить эти недостатки.

Прежде чем 737 Мах смогут вернуться в небо, изменения в программном обеспечении должны быть одобрены регулирующими органами.

На минувшей неделе Boeing сообщил, что выплатит 100 млн долларов родственникам погибших в обеих катастрофах.

Платежи будут продолжаться несколько лет и никак не связаны с выплатами по уже поданным судебным искам. Адвокаты семей погибших отклонили этот ход.

«Полная уверенность»

В июне корпорация IAG (которой, в частности, принадлежит британский национальный авиаперевозчик British Airways) декларировала намерение закупить 200 авиалайнеров 737 Мах.

Хотя формально это не заказ, обозреватели расценили решение как поддержку компании Boeing.

Самолеты будут использоваться в принадлежащих IAG авиакомпаниях British Airways, Vueling и Level.

Меморандум о намерениях был подписан на последнем авиасалоне в Ле Бурже.

Исполнительный директор IAG Уилли Уолш тогда сказал, что полностью уверен в компании Boeing и ожидает скорого возвращения 737 Мах в небо.