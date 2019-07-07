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Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

07.07.2019 23:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководители Грузии осудили мат в адрес президента России Владимира Путина, который прозвучал в программе оппозиционного телеканала «Рустави 2», пишет РБК. Как сообщает агентство «РИА Новости», президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала оскорбительным и провокационным.

«В любом случае, это действие направлено против страны. Он (сотрудник „Рустави 2“) позволил себе то, что не позволено Грузии», — заявила президент.

Провокацией случившееся назвал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. По его словам, ведущий «Рустави 2» своими словами попытался внести дестабилизацию в стране.

В свою очередь генеральный директор телеканала Ника Гварания заявил, что в целом согласен с позицией Габуния, поскольку не может попасть на родину своих предков в Абхазии, сообщает издание «Грузия Online». При этом он признал, что высказать свою позицию сотрудник мог «в более приемлемой форме».

Габуния выступил в эфире программы P. S. в вечернем эфире «Рустави 2». В начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях.

Россия в середине июня объявила о прекращении авиасообщение с Грузией. Поводом стали антиправительственные выступления, в ходе которых сторонники оппозиции выступали с антироссийскими лозунгами.

 
 
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Руководство «Рустави 2» признало, что нецензурная брань неприемлема.
 
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