Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

Источник материала: Tut.by

Руководители Грузии осудили мат в адрес президента России Владимира Путина, который прозвучал в программе оппозиционного телеканала «Рустави 2», пишет РБК . Как сообщает агентство « РИА Новости », президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала оскорбительным и провокационным.

«В любом случае, это действие направлено против страны. Он (сотрудник „Рустави 2“) позволил себе то, что не позволено Грузии», — заявила президент.

Провокацией случившееся назвал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. По его словам, ведущий «Рустави 2» своими словами попытался внести дестабилизацию в стране.

В свою очередь генеральный директор телеканала Ника Гварания заявил, что в целом согласен с позицией Габуния, поскольку не может попасть на родину своих предков в Абхазии, сообщает издание «Грузия Online». При этом он признал, что высказать свою позицию сотрудник мог «в более приемлемой форме».

Габуния выступил в эфире программы P. S. в вечернем эфире «Рустави 2». В начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях.

Россия в середине июня объявила о прекращении авиасообщение с Грузией. Поводом стали антиправительственные выступления, в ходе которых сторонники оппозиции выступали с антироссийскими лозунгами.