Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

Источник материала: Tut.by

Самолеты российских авиакомпаний в последний раз вылетели из Грузии в Россию перед вступлением в силу временного запрета на полеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аэропорт Тбилиси, передает РБК .

Так, по данным аэропорта, самолет S7 вылетел в Москву в 19.00 (18.00 мск), а самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Краснодар в 19.55 (18.55 мск).

По данным табло аэропорта Шереметьево, выполняющий последний рейс «Аэрофлота» из Москвы борт прилетит в Тбилиси в 1.00 (мск) понедельника.

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС , что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил ранее 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд российский рублей.