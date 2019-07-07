|
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
07.07.2019 21:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолеты российских авиакомпаний в последний раз вылетели из Грузии в Россию перед вступлением в силу временного запрета на полеты. Об этом сообщает
Так, по данным аэропорта, самолет S7 вылетел в Москву в 19.00 (18.00 мск), а самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Краснодар в 19.55 (18.55 мск).
По
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили
Россия
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил ранее 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд российский рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолеты российских авиакомпаний в последний раз вылетели из Грузии в Россию перед вступлением в силу временного запрета на полеты. Об этом сообщает РИА «Новости»...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)