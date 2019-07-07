|
Телеканалы России и Украины проведут телемост с участием граждан двух стран
08.07.2019 05:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студии телеканалов
Телемост запланирован на 18.00 мск 12 июля, его длительность составит два часа.
В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в
«Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО», — написала она. В сообщении Гопко также утверждается, что проведение телемоста является частью политики по «оккупации украинского медиапространства».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телемост запланирован на 18.00 мск 12 июля, его длительность составит два часа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)