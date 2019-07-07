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Телеканалы России и Украины проведут телемост с участием граждан двух стран

08.07.2019 05:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины. Мероприятие анонсировано в воскресенье в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1».

Телемост запланирован на 18.00 мск 12 июля, его длительность составит два часа.

В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО», — написала она. В сообщении Гопко также утверждается, что проведение телемоста является частью политики по «оккупации украинского медиапространства».

 
 
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Телемост запланирован на 18.00 мск 12 июля, его длительность составит два часа.
 
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