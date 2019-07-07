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Грузинский телеканал прекратил вещание после матерных высказываний в адрес Путина
08.07.2019 06:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание. В руководстве объяснили это ситуацией, которая возникла после оскорбительных реплик одного из ведущих в адрес Владимира Путина и его родственников.
В сообщении, опубликованном руководством телекомпании, прекращение вещания объяснили неспособностью МВД Грузии обеспечить безопасность журналистов. Там сообщили, что уже после скандального выступления в программе P. S. были совершены нападения на несколько сотрудников.
Ранее стало известно, что возле здания, в котором находится «Рустави 2», собрались несколько десятков человек, потребовавших закрытия телекомпании и извинений со стороны ее руководства и журналиста Георгия Габуния.
Руководство «Рустави 2» официально извинилось за поведение своего сотрудника. Там сообщили, что считают российского президента «врагом» и выступают против цензуры, однако считают неприемлемым мат в эфире.
Габуния выступил в эфире программы P. S. в вечернем эфире «Рустави 2». В начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях.
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В сообщении, опубликованном руководством телекомпании, прекращение вещания объяснили неспособностью МВД Грузии обеспечить безопасность журналистов. Там...
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