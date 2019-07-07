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Около 50 тысяч женщин погибли за год от насилия в семье

08.07.2019 10:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за один год от насилия со стороны партнеров или родственников, в целом же, жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. Такие данные проводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), обнародованном в понедельник, 8 июля, в Вене.


Фото носит иллюстративный характер

«Многие женщины погибают от насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера, а также отцов, матерей, сестер и других членов семьи», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что когда виновниками убийства являются бывшие или нынешние партнеры, то они, по большей части, совершают преступления не спонтанно, а по итогам длительной спирали насилия. При этом важнейшими мотивами являются ревность или страх перед расставанием.

Наибольшее число жертв домашнего насилия — в странах Азии

Из приведенных в докладе данных следует, что, по сравнению с 2012 годом, число женщин, погибших в результате насилия в семье, немного выросло. Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 тысяч). В Африке от насилия со стороны партнеров и родственников погибли 19 тысяч женщин и девочек, на американском континенте — 8 тысяч, в Европе — 3 тысячи и в Океании — 800.

В целом, в 2017 году жертвами убийств по всем мире стали 464 тысяч человек. Это значительно больше числа людей, погибших в результате всех вооруженных конфликтов за тот же период (89 тысяч).

 
 
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В целом, в 2017 году жертвами убийств по всем мире стали 464 тысяч человек. Это значительно больше числа людей, погибших в результате всех вооруженных конфликтов за тот...
 
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