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Новый президент Латвии ошибся в тексте присяги. Пришлось произносить второй раз
08.07.2019 12:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 8 июля, в Сейме состоялось внеочередное заседание, на котором новый президент Латвии Эгил Левитс принес торжественную клятву. Как
«Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы страны. Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть», — сказал Левитс.
Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть «с осознанием» (pēc apziņas), а не «на совесть» (pēc sirdsapziņas). Левитс повторил клятву с правильным текстом.
Затем новый президент подписал торжественную клятву, которая будет передана в Государственный архив.
В своем обращении к Сейму новый президент выразил уверенность, что Латвия может стать современным североевропейским государством. Потенциал есть — «для этого нужно взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет».
Главный «мусор», по мнению Левитса — это коррупция, финансирование партий и теневая экономика.
63-летний юрист Эгилс Левитс был избран президентом 29 мая на внеочередном заседании Сейма Латвии.
Эгилс Левитс в начале 1990-х годов был министром юстиции Латвии, затем работал представителем страны в Европейском суде по правам человека. С 2004 года он судья Европейского суда, его полномочия на этом посту истекают в 2024 году.
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Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть «с осознанием» (pēc apziņas), а не «на совесть» (pēc...
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