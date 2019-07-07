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Новый президент Латвии ошибся в тексте присяги. Пришлось произносить второй раз

08.07.2019 12:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 8 июля, в Сейме состоялось внеочередное заседание, на котором новый президент Латвии Эгил Левитс принес торжественную клятву. Как сообщает Delfi, ее пришлось повторять дважды.

«Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы страны. Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть», — сказал Левитс.

Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть «с осознанием» (pēc apziņas), а не «на совесть» (pēc sirdsapziņas). Левитс повторил клятву с правильным текстом.

Затем новый президент подписал торжественную клятву, которая будет передана в Государственный архив.

В своем обращении к Сейму новый президент выразил уверенность, что Латвия может стать современным североевропейским государством. Потенциал есть — «для этого нужно взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет».

Главный «мусор», по мнению Левитса — это коррупция, финансирование партий и теневая экономика.

63-летний юрист Эгилс Левитс был избран президентом 29 мая на внеочередном заседании Сейма Латвии.

Эгилс Левитс в начале 1990-х годов был министром юстиции Латвии, затем работал представителем страны в Европейском суде по правам человека. С 2004 года он судья Европейского суда, его полномочия на этом посту истекают в 2024 году.

 
 
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Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть «с осознанием» (pēc apziņas), а не «на совесть» (pēc...
 
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