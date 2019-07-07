Новый президент Латвии ошибся в тексте присяги. Пришлось произносить второй раз

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 8 июля, в Сейме состоялось внеочередное заседание, на котором новый президент Латвии Эгил Левитс принес торжественную клятву. Как сообщает Delfi , ее пришлось повторять дважды.



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«Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы страны. Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть», — сказал Левитс.

Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть «с осознанием» (pēc apziņas), а не «на совесть» (pēc sirdsapziņas). Левитс повторил клятву с правильным текстом.

Затем новый президент подписал торжественную клятву, которая будет передана в Государственный архив.

В своем обращении к Сейму новый президент выразил уверенность, что Латвия может стать современным североевропейским государством. Потенциал есть — «для этого нужно взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет».

Главный «мусор», по мнению Левитса — это коррупция, финансирование партий и теневая экономика.

63-летний юрист Эгилс Левитс был избран президентом 29 мая на внеочередном заседании Сейма Латвии.

Эгилс Левитс в начале 1990-х годов был министром юстиции Латвии, затем работал представителем страны в Европейском суде по правам человека. С 2004 года он судья Европейского суда, его полномочия на этом посту истекают в 2024 году.