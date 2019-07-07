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Генпрокуратура Украины расценила телемост с «Россией 1» как покушение на госизмену
08.07.2019 15:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену,
По словам Луценко, на допрос вызваны все «причастные» к происходящему — от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne, следует из сообщения.
Агентство Unian
О планах «России 1» и NewsOne провести 12 июля российско-украинский телемост под н названием «Надо поговорить» накануне объявил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев. Вести шоу должны были с российской стороны Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. В анонсе программы они с улыбкой заявили: «Нам надо поговорить».
Многие украинские политики назвали анонсированный проект провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «Надо поговорить» «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого — снова разделить… всех украинцев на два лагеря», и
В итоге телеканал NewsOne
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По словам Луценко, на допрос вызваны все «причастные» к происходящему - от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также...
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