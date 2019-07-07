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Генпрокуратура Украины расценила телемост с «Россией 1» как покушение на госизмену

08.07.2019 15:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену, заявил глава ведомства Юрий Луценко.


Юрий Луценко. Фото: Reuters

По словам Луценко, на допрос вызваны все «причастные» к происходящему — от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne, следует из сообщения.

Агентство Unian пишет, что телеканал NewsOne входит в холдинг Тараса Козака, который является соратником пророссийского политика, «кума Путина» Виктора Медведчука.

О планах «России 1» и NewsOne провести 12 июля российско-украинский телемост под н названием «Надо поговорить» накануне объявил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев. Вести шоу должны были с российской стороны Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. В анонсе программы они с улыбкой заявили: «Нам надо поговорить».

Многие украинские политики назвали анонсированный проект провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «Надо поговорить» «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого — снова разделить… всех украинцев на два лагеря», и предложил президенту РФ Владимиру Путину вместо этого «обсудить, чей Крым, и кого там нет на Донбассе».

В итоге телеканал NewsOne отменил телемост с Россией «Надо поговорить». Как сообщается на сайте канала, решение принято из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

 
 
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По словам Луценко, на допрос вызваны все «причастные» к происходящему - от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также...
 
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Украинский телеканал отменил телемост с Россией - стали поступать угрозы расправы над журналистами
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