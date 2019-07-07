25 лет без Ким Ир Сена. В Северной Корее отметили годовщину со дня смерти первого лидера КНДР

Источник материала: Tut.by

8 июля 1994-го не стало Ким Ир Сена — первого лидера Северной Кореи, который возглавлял страну с 1948 года. Сегодня в КНДР в честь 25-й годовщины со дня смерти Ким Ир Сена прошла масштабная траурная церемония. Нынешний лидер страны Ким Чен Ын посетил мавзолей, где лежит забальзамированное тело деда, возложил венки и поклонился статуям первых вождей. В 12.00 вся страна склонила головы (буквально) в минуте молчания. Вот как церемонию освещал государственный телеканал КНДР.