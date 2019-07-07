Задержанного в США миллиардера обвиняют в секс-торговле детьми

Источник материала: Tut.by

Арестованный за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американский миллиардер Джеффри Эпштейн получил официальные обвинения от федеральной прокуратуры. Об этом сообщает Associated Press .



Фотография Джеффри Эпиштейна из реестра сексуальных преступников штата Нью-Йорк. Фото с сайта insider.com

Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предполагаемым жертвам тогда было около 14 лет.

Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил агентству, что дело касается эпизодов о том, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за массаж и домогался их в принадлежащих ему домах во Флориде и Нью-Йорке в начале 2000-х годов. Также миллиардеру приписывается растление подростков на одном из островов.

Эпштейна задержали 6 июля в Нью-Йорке . Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 год.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

В 2016-м американка под псевдонимом Джейн Доу подала в суд против президента США Дональда Трампа с обвинениями в изнасиловании, когда ей было 13 лет. Соучастником преступления женщина назвала Джеффри Эпштейна. Позже она отозвала иск против политика.