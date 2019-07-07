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Задержанного в США миллиардера обвиняют в секс-торговле детьми
08.07.2019 19:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Арестованный за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американский миллиардер Джеффри Эпштейн получил официальные обвинения от федеральной прокуратуры. Об этом сообщает
Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предполагаемым жертвам тогда было около 14 лет.
Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил агентству, что дело касается эпизодов о том, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за массаж и домогался их в принадлежащих ему домах во Флориде и Нью-Йорке в начале 2000-х годов. Также миллиардеру приписывается растление подростков на одном из островов.
Эпштейна
В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.
В 2016-м американка под псевдонимом Джейн Доу подала в суд против президента США Дональда Трампа с обвинениями в изнасиловании, когда ей было 13 лет. Соучастником преступления женщина назвала Джеффри Эпштейна. Позже она отозвала иск против политика.
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Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних...
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