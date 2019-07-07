ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанного в США миллиардера обвиняют в секс-торговле детьми

08.07.2019 19:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Арестованный за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американский миллиардер Джеффри Эпштейн получил официальные обвинения от федеральной прокуратуры. Об этом сообщает Associated Press.


Фотография Джеффри Эпиштейна из реестра сексуальных преступников штата Нью-Йорк. Фото с сайта insider.com

Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предполагаемым жертвам тогда было около 14 лет.

Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил агентству, что дело касается эпизодов о том, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за массаж и домогался их в принадлежащих ему домах во Флориде и Нью-Йорке в начале 2000-х годов. Также миллиардеру приписывается растление подростков на одном из островов.

Эпштейна задержали 6 июля в Нью-Йорке. Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 год.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

В 2016-м американка под псевдонимом Джейн Доу подала в суд против президента США Дональда Трампа с обвинениями в изнасиловании, когда ей было 13 лет. Соучастником преступления женщина назвала Джеффри Эпштейна. Позже она отозвала иск против политика.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Ведущего грузинского телеканала отстранили от работы за мат в адрес Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика