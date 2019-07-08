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Госдума РФ предложила ввести санкции против Грузии
09.07.2019 00:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты Госдумы предложили правительству РФ рекомендовать президенту ввести санкции в отношении Грузии. Проект заявления Госдумы
В своем заявлении депутаты «категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии» и призывают правительство «рассмотреть целесообразность» введения санкций.
Депутаты предложили применить в отношении Грузии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент 9 июля обратится к правительству с предложением прекратить поставки вина и питьевой воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну.
7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно
С 8 июля на фоне ухудшения отношений Грузии и России российским авиакомпаниям
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент 9 июля обратится к правительству с предложением прекратить поставки вина и питьевой воды из Грузии, а также...
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