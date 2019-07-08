Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом на Донбассе

Источник материала: Tut.by

В будущем русский язык может получить особый статус на Донбассе. Подобный сценарий в разговоре с журналистом портала «Украинские новости» допустил президент Украины Владимир Зеленский. Главу государства корреспондент расспросил прямо на улице после пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС. Видеозапись этой беседы опубликована на сайте интернет-издания.



Фото: Reuters

Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.

«Идея Андрея [Богдана] - это его идея», — отвечает на это по-украински президент. Однако, помимо главы его администрации, продолжает Зеленский, об этом также «говорят люди». «Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят», — заявляет Зеленский. В этом, по его мнению, «в целом» нет проблемы.

«Просто такая была информационная война, что нельзя говорить на русском языке, — отмечает глава государства уже на русском. — Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу». Таким образом, резюмировал Зеленский, если у жителей самопровозлашенных республик будет «какое-то специальное прошение» (например, «чтобы они документы могли заполнять на русском языке»), «большой проблемы в том, чтобы это обсудить», не будет.

Согласно ст. 10 украинской Конституции, государственным языком республики является украинский. Русский язык там упомянут наряду с «другими языками нацменьшинств». Конституция гарантирует их «свободное развитие, использование и защиту».

Однако вместе с этим весной украинские власти приняли закон об украинском языке . Этот документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Так, говорить именно на этом языке при исполнении должностных обязанностей в соответствии с законом теперь должны представители украинских властей, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также педагоги и врачи.

Бывший президент Украины Петр Порошенко называл принятие этого документа историческим решением. Зеленский в свою очередь отмечал, что закон был принят без необходимых обсуждений с общественностью. Также, еще будучи кандидатом в президенты, политик говорил, что, по его мнению, давить русский язык в Украине не стоит.