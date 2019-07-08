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«Треба поговорити». Андрей Малахов обратился к президенту Украины
09.07.2019 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Андрей Малахов попросил Владимира Зеленского, «как гаранта Конституции» обеспечить защиту его украинских коллег.
«Друзья, треба поговорити», — пытается начать свою речь по-украински российский телеведущий. Малахов отмечает, что и представить не мог, что идея телемоста закончится угрозами в адрес украинских коллег.
«Хочу обратиться к президентк Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа — журналисты — четвертая власть, а также члены их семей, не пострадали», — говорит Андрей Малахов.
Телеведущий отмечает, что во время работы этого «исторического телемоста» хотел показать и рассказать людям «что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой».
Малахов подчеркивает, что далек от политики, а из телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».
О том, что украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал
«Нам надо поговорить без посредников, без недомолвок», — говорит в анонсе телемоста Андрей Малахов, который должен был вести его с российской стороны.
Однако вскоре украинский телеканал
Генпрокуратура Украины
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«Друзья, треба поговорити», - пытается начать свою речь по-украински российский телеведущий.
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