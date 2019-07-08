«Треба поговорити». Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Источник материала: Tut.by

Андрей Малахов попросил Владимира Зеленского, «как гаранта Конституции» обеспечить защиту его украинских коллег. Видеообращение телеведущий разместил у себя в Instsgram.

«Друзья, треба поговорити», — пытается начать свою речь по-украински российский телеведущий. Малахов отмечает, что и представить не мог, что идея телемоста закончится угрозами в адрес украинских коллег.

«Хочу обратиться к президентк Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа — журналисты — четвертая власть, а также члены их семей, не пострадали», — говорит Андрей Малахов.

Телеведущий отмечает, что во время работы этого «исторического телемоста» хотел показать и рассказать людям «что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой».

Малахов подчеркивает, что далек от политики, а из телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».

О том, что украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал проведут телемост под названием «Надо поговорить», стало известно 8 июня.

«Нам надо поговорить без посредников, без недомолвок», — говорит в анонсе телемоста Андрей Малахов, который должен был вести его с российской стороны.

Однако вскоре украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за того что в адрес журналистов и их близких стали поступать угрозы физической расправы.

Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену.