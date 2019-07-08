Малахов призвал Зеленского защитить журналистов

На странице в Инстаграм телеведущий Андрей Малахов, который должен был вести телемост между российским и киевским каналами, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, - показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой», - цитирует Андрея Малахова агентство РИА Новости .

Телеведущий назвал президента Украины гарантом Конституции и призвал сделать все возможное, чтобы «слуги народа, четвертая власть - журналисты не пострадали».

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», - сказал он.

По словам Малахова, он хотел сделать «праздник улыбок и счастья».

Напомним, 12 июля студии канала «Россия 1» и NewsOne в Киеве планировали провести телемост «Надо поговорить». Он должен был пройти без политиков и без политики и стать диалогом между народами.

Однако 8 июля телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.

Руководство телеканала предложило Зеленскому встретиться с командой канала и обсудить ситуацию, сложившуюся из-за отмены телемоста, о чем сообщил генеральный продюсер Василий Голованов.

«Владимир Александрович (Зеленский – ред.), вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно», - написал Голованов на своей странице в Facebook .

Украинские политики и журналисты возмутились, узнав, что Москва и Киев собираются общаться.

В партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что телемост – попытка повлиять на выборы в Верховную раду. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала в Facebook, что «проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо».

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены в связи с планами провести телемост.

Напомним, после новости о том, что между Россией и Украиной планируется провести телемост, президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью поддержала предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Видеообращение Андрея Малахова