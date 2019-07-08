Госдума РФ призвала Кремль ввести санкции против Грузии. Тбилиси просит не поддаваться на провокации

Источник материала: Tut.by

Государственная дума России во вторник, 9 июля, приняла документ под названием «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии». В нем содержатся призыв к российскому правительству о принятии «специальных экономических мер» в адрес Грузии.



Государственная дума России. Фото: pasmi.ru

Заявление поддержали все политические фракции. «Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений», — говорится в заявлении российских парламентариев.

Ранее, в понедельник, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов. Пресс-секретарь премьера-министра РФ сообщил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.

Не поддаваться эскалации

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии. «Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов», — заявил Федотов.

Не поддаваться на «провокации радикальных сил» призвала Москву и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — заявила Зурабишвили ( цитата по ТАСС ).

Как подчеркнула Зурабишвили, некоторые люди «своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».

«Большой позор для грузин»

Накануне журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента. После этого возле здания телеканала собралось несколько десятков человек, которые потребовали закрытия телекомпании и извинений. В связи со сложившейся ситуацией руководство канала решило прекратить вещание , оно возобновилось только на следующий день. Позднее телеканал официально извинился за слова журналиста.

Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией. Позже он заявил, что к этому могут быть причастны экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

В Кремле назвали высказывание ведущего «большим позором для грузин», а в Госдуме предложили экстрадировать и судить Габунию.