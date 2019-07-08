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Госдума РФ призвала Кремль ввести санкции против Грузии. Тбилиси просит не поддаваться на провокации

09.07.2019 15:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственная дума России во вторник, 9 июля, приняла документ под названием «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии». В нем содержатся призыв к российскому правительству о принятии «специальных экономических мер» в адрес Грузии.


Государственная дума России. Фото: pasmi.ru

Заявление поддержали все политические фракции. «Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений», — говорится в заявлении российских парламентариев.

Ранее, в понедельник, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов. Пресс-секретарь премьера-министра РФ сообщил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.

Не поддаваться эскалации

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии. «Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов», — заявил Федотов.

Не поддаваться на «провокации радикальных сил» призвала Москву и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — заявила Зурабишвили (цитата по ТАСС).

Как подчеркнула Зурабишвили, некоторые люди «своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».

«Большой позор для грузин»

Накануне журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента. После этого возле здания телеканала собралось несколько десятков человек, которые потребовали закрытия телекомпании и извинений. В связи со сложившейся ситуацией руководство канала решило прекратить вещание, оно возобновилось только на следующий день. Позднее телеканал официально извинился за слова журналиста.

Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией. Позже он заявил, что к этому могут быть причастны экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

В Кремле назвали высказывание ведущего «большим позором для грузин», а в Госдуме предложили экстрадировать и судить Габунию.

 
 
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Правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность...
 
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