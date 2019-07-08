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Президент Украины назначил своим советником футуролога
09.07.2019 20:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе внештатного советника. Указ о назначении
«Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в тексте указа.
В
«Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия», — говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей
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В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США «Университет сингулярности» и является ведущим технофутурологом...
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