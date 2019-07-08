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Президент Украины назначил своим советником футуролога

09.07.2019 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе внештатного советника. Указ о назначении опубликован на сайте главы государства, пишет «Украинская правда».


Игорь Новиков. Фото с сайта «Украинская правда»

«Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в тексте указа.

В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США «Университет сингулярности» и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в «Университете сингулярности».

«Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия», — говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей iForum.

 
 
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В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США «Университет сингулярности» и является ведущим технофутурологом...
 
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