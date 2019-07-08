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На Филиппинах море выносит на берег брикеты с кокаином

09.07.2019 20:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На восточном побережье Филиппин в последние месяцы волны выносят на берег брикеты спрессованного кокаина стоимостью в миллионы долларов.


Фото: Mauban Police

В воскресенье на пляже в провинции Кесон были найдены семь таких брикетов.

В мае местные рыбаки обнаружили 39 брикетов общей стоимостью в 4 млн долларов. Полиция считает, что наркотики предназначались для Австралии, где на черном рынке существует постоянный спрос на кокаин.

Однако остается неясным, почему именно в этих местах постоянно обнаруживаются подобные находки.

Подарки моря

В воскресенье семейство, отдыхавшее на пляже близ города Маубан в провинции Кесон, заметило семь предметов, которые плавали в воде недалеко от берега.

Они выловили эти предметы и, сообразив, что это такое, обратились в полицию.

Директор полиции в провинции полковник Рамиль Монтиллья сообщил журналистам, что эти брикеты содержали белое вещество, были замотаны в пластиковую пленку и имели этикетку с символом известного прохладительного напитка.

Химические анализы содержимого еще не завершены, однако, как считает шеф полиции, если подтвердится, что речь идет о кокаине, рыночная стоимость находки составит 682 тыс. долларов, или 35 млн песо.

А в феврале всего за одну неделю в четырех провинциях страны по восточному побережью обнаружили свертки с кокаином на общую сумму в 472 млн песо.

Это побудило полицию одной из провинций предложить местным жителям мешок риса в награду за каждый сданный ими брикет с кокаином. Килограмм риса стоит примерно 0,68 доллара.

Затем в мае рыбаки выловили в море в провинции Сорсогон 39 таких брикетов.

Что происходит?

«Есть несколько причин происходящего, — говорит Саньо Три, сотрудник проекта по наркополитике Института политологии в США. — Иногда наркоторговцы, спасаясь от преследования, выкидывают с борта скоростных катеров перевозимую контрабанду, чтобы уничтожить улики, а морское течение прибивает их к побережью Филиппин».

Он также указывает, что эти брикеты могли быть частью партии наркотиков, которые контрабандисты оставляют в море для дальнейшей передачи.

«Иногда они оставляют такие пакеты в сетках под водой, притапливая их с помощью сетей и якорей, для дальнейшей доставки, но иногда такие пакеты срывает с якорей».

Но при этом Агентство по борьбе с наркотиками Филиппин считает, что плавающие пакеты с кокаином используются наркоторговцами в качестве тактики отвлечения.

«В то время как правительственные силы сосредотачивают свои усилия на поисках таких пакетов в море, синдикаты наркоторговцев, как мы считаем, заняты контрабандой «шабу», — заявил в феврале генеральный директор агентства Аарон Н. Аквино.

«Шабу» — это распространенное на Филиппинах название метамфитаминов в кристаллах, которые приобрели популярность в стране и стали проблемой для правоохранительных органов.

Именно против этого наркотика ведется жестокая война, объявленная президентом Родриго Дутерте, в ходе которой полицией и добровольцами были убиты тысячи наркоманов и торговцев.

По словам Аквино, кокаин не пользуется большим спросом на черном рынке Филиппин в отличие от «шабу».

Австралия на прицеле

По словам главы национальной полиции Филиппин Оскара Албаялде, маловероятно, что наркоторговцы используют такую дорогостоящую тактику. Он считает, что более вероятной является теория о том, что наркоторговцы сбрасывают в море опасный груз.

В сентябре прошлого года 500 кг кокаина стоимостью до 300 млн долларов было конфисковано полицией на Соломоновых островах.

Возможно, что недавние находки были частью партии наркотиков, предназначавшихся Австралии, но сброшенных в море при попытке скрыться от полиции.

«Наркоторговцы могли избавиться от кокаина потому, что их преследовали суда флота Папуа — Новой Гвинеи, — говорит шеф полиции. — Вполне вероятно, что их везли в Австралию, где существует рынок для кокаина».

 
 
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На восточном побережье Филиппин в последние месяцы волны выносят на берег брикеты спрессованного кокаина стоимостью в миллионы долларов.
 
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