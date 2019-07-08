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Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей подлодке «Комсомолец»

09.07.2019 21:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в 100 тыс. раз в районе затонувшей советской атомной подлодки «Комсомолец». Об этом сообщает местный телеканал TV2.


Советская атомная подлодка «Комсомолец». Фото: Straalevernet/Twitter

Пробы были взяты из вентиляционного отверстия. Исследовательница Хильде Элизе Хельдаль из Норвежского института морских исследований отметила, что эти данные предварительные. По ее словам, эта утечка не представляет угрозу для рыболовства и проводящих замеры ученых.

Исследователи отмечают, что вентиляционное отверстие, из которого были взяты пробы внутри подлодки, находится в непосредственном контакте с реактором «Комсомольца». Уровень радиоактивности оказался выше, чем в пробах, которые в 2007 году брали российские ученые. В числе причин выброса радиоактивных частиц могут быть океанские течения.

Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Жертвами стали 42 советских моряка. Корпус подлодки лежит на дне, на глубине более 1,5 км.

Проверка подлодки началась 6 июля. Ее проводит российско-норвежский экипаж исследовательского судна GO Sars. Он изучает протечки и берет пробы воды. Предыдущие российские исследования показали, что с подлодки произошли радиоактивные выбросы и что она получила серьезные повреждения.

 
 
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Советская атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году. Во время плановой проверки субмарины ученые обнаружили повышение уровня радиации в...
 
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