В Эстонии назвали провокацией салют в России в честь освобождения Таллина

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина, который планируется провести в Москве 22 сентября 2019 года. Об этом он во вторник, 9 июля, написал на своей странице в соцсети Facebook.



Фото с сайта uv-kurier.ru

«Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом», — написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками. Урмас Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.

«Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа», — написал глава МИД.

Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов. 13 июля состоится салют в честь освобождения Вильнюса, 1 августа — Каунаса, 13 октября — Риги, а 2 мая 2020 года — Берлина. Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов — Поклонная гора в Москве.

Публикация пакта

Сайт фонда «Историческая память» в конце мая впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, — на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась в СССР в секрете, хотя уже спустя короткое время после его подписания информация о нем просочилась через дипломатические круги.