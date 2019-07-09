Ким Чен Ын заявил, что сохранение политической системы КНДР важнее снятия санкций

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшейся во второй половине июня встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что для Пхеньяна первостепенное значение имеет сохранение государственного строя, а не отмена действующих экономических санкций. Об этом в среду сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.



Фото: kremlin.ru

«Мы не держимся [за идею] о снятии санкций. Сейчас наиболее важным является гарантия безопасности нашей политической системы», — приводит издание слова лидера КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын на той встрече выступил за нормализацию переговорного процесса по денуклеаризации с Вашингтоном и отметил, что Пхеньяну не нужно будет обладать ядерным оружием, если США прекратят враждебную политику и признают важность сохранения государственного строя КНДР.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил поддержку такой позиции Пхеньяна и заявил, что Китай выступает против смены власти в КНДР путем военного или другого вмешательства третьих стран.

Yomiuri отмечает, что во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

30 июня в рамках визита в Южную Корею глава вашингтонской администрации посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.