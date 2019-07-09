ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ким Чен Ын заявил, что сохранение политической системы КНДР важнее снятия санкций

10.07.2019 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшейся во второй половине июня встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что для Пхеньяна первостепенное значение имеет сохранение государственного строя, а не отмена действующих экономических санкций. Об этом в среду сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.


Фото: kremlin.ru

«Мы не держимся [за идею] о снятии санкций. Сейчас наиболее важным является гарантия безопасности нашей политической системы», — приводит издание слова лидера КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын на той встрече выступил за нормализацию переговорного процесса по денуклеаризации с Вашингтоном и отметил, что Пхеньяну не нужно будет обладать ядерным оружием, если США прекратят враждебную политику и признают важность сохранения государственного строя КНДР.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил поддержку такой позиции Пхеньяна и заявил, что Китай выступает против смены власти в КНДР путем военного или другого вмешательства третьих стран.

Yomiuri отмечает, что во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

30 июня в рамках визита в Южную Корею глава вашингтонской администрации посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Си Цзиньпин в свою очередь выразил поддержку такой позиции Пхеньяна и заявил, что Китай выступает против смены власти в КНДР путем военного или другого...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Эстонии назвали провокацией салют в России в честь освобождения Таллина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика