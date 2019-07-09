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У Ангелы Меркель на официальном мероприятии опять началась дрожь
10.07.2019 14:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь затрясло во время официальной встречи. Как сообщает
Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине у Ангелы Меркель началась дрожь. Видео происходящего появилось в
Это уже третий случай за последние три недели, напоминает агентство. Первый раз дрожь СМИ заметили во время встречи канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель тогда
В прессе высказывались предположения, что причиной дрожи могут быть психологические причины, стресс или проблемы со здоровьем.
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Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине у Ангелы Меркель началась дрожь. Видео происходящего появилось в Twitter.
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