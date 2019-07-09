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У Ангелы Меркель на официальном мероприятии опять началась дрожь

10.07.2019 14:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь затрясло во время официальной встречи. Как сообщает Reuters, это произошло во время встречи с премьер-министром Финляндии.

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине у Ангелы Меркель началась дрожь. Видео происходящего появилось в Twitter.

Это уже третий случай за последние три недели, напоминает агентство. Первый раз дрожь СМИ заметили во время встречи канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель тогда объяснила, что это произошло из-за обезвоживания организма и после того, как она выпила несколько стаканов воды, ее состояние пришло в норму.

Второй приступ произошел спустя девять дней, когда Меркель встречалась с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. На этот раз управление делами канцлера прокомментировало произошедшее скупо. Меркель чувствует себя отлично, будет участвовать в запланированных мероприятиях.

В прессе высказывались предположения, что причиной дрожи могут быть психологические причины, стресс или проблемы со здоровьем.

 
 
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Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине у Ангелы Меркель началась дрожь. Видео происходящего появилось в Twitter.
 
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