У Ангелы Меркель на официальном мероприятии опять началась дрожь

Источник материала: Tut.by

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь затрясло во время официальной встречи. Как сообщает Reuters , это произошло во время встречи с премьер-министром Финляндии.

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине у Ангелы Меркель началась дрожь. Видео происходящего появилось в Twitter .

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10 июля 2019 г.

Это уже третий случай за последние три недели, напоминает агентство. Первый раз дрожь СМИ заметили во время встречи канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель тогда объяснила , что это произошло из-за обезвоживания организма и после того, как она выпила несколько стаканов воды, ее состояние пришло в норму.

Второй приступ произошел спустя девять дней, когда Меркель встречалась с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. На этот раз управление делами канцлера прокомментировало произошедшее скупо. Меркель чувствует себя отлично, будет участвовать в запланированных мероприятиях.

В прессе высказывались предположения, что причиной дрожи могут быть психологические причины, стресс или проблемы со здоровьем.