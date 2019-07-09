Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

Источник материала: Tut.by

В Украине завершились работы по возведению нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Иванковский район Киевской обл.).

Из-за больших размеров арки ее пришлось строить двумя частями, чтобы потом сдвинуть вместе.

Арку устанавливали с помощью специальной системы, которая состоит из 224 гидравлических домкратов и позволяет передвигать конструкцию на расстояние 60 см за один цикл.

Защитное сооружение, «Новый безопасный конфайнмент», должно изолировать здание аварийного энергоблока ЧАЭС, пострадавшее в 1986 году в результате крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

Новый саркофаг не станет окончательным решением проблемы — он всего лишь должен обеспечить защиту аварийного блока минимум еще на 100 лет.

Как произошла Чернобыльская катастрофа? 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС при плановых испытаниях произошел сильный взрыв и пожар.

Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

В момент ЧП погибли два человека, около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения (28 из них скончались в течение года).

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР.

Как и почему появился первый саркофаг? С июля по ноябрь 1986 года на территории станции был сооружен объект «Укрытие» — бетонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200×200 м, накрывший четвертый энергоблок ЧАЭС.

Установка «Укрытия» позволила прекратить выбросы радиоактивных элементов в атмосферу.

Что находится внутри «Укрытия»? Внутри «Укрытия» находится не менее 95% облученного ядерного топлива из разрушенного реактора, в том числе около 180 т урана-235, а также порядка 70 тыс. т радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли общей активностью более 2 млн кюри.

В чем недостаток старого саркофага и зачем нужен новый? Основной недостаток саркофага — его негерметичность: общая площадь щелей достигает 1 тыс. кв. м.

Срок гарантированной эксплуатации «Укрытия» первоначально был рассчитан до 2006 года.

В 2004—2008 годах было произведено укрепление конструкций «Укрытия», гарантировавшее стабильность объекта до 2018 года.

12 февраля 2013 года произошло обрушение навесных плит над машинным залом энергоблока, не повлекшее значительного повышения радиационного фона в зоне ЧАЭС.

Позже срок эксплуатации «Укрытия» был продлен до 2023 года.

Еще в 1997 году на заседании стран «Большой семерки» был принят план осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» для обеспечения его экологической безопасности. Стороны сошлись на необходимости строительства над старым саркофагом нового защитного сооружения. Объект получил название «Новый безопасный конфайнмент» (НБК; от англ. confinement — «удержание», «заключение»).

Кто финансировал строительство нового саркофага и в какую сумму он обошелся? Для финансирования строительства НБК и других работ был образован Чернобыльский фонд «Укрытие», управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Фонд наполняется за счет периодических или единовременных взносов более чем 40 стран, а также Евросоюза и самого ЕБРР. К апрелю 2016 года общая сумма взносов в фонд составляла € 1 млрд 400 млн.

Совокупная стоимость завершения проекта, составной частью которого является сооружение саркофага, превышает € 2 млрд.

В число стран — доноров фонда входит Россия. Ее первоначальный вклад составил € 45 млн (перечислены в 2011—2012 годах). Позднее правительство РФ постановило в качестве дополнительного взноса перечислить € 10 млн в 2016—2017 годах (по € 5 млн ежегодно).

Контракт на проектирование и строительство НБК был подписан 10 августа 2007 года. НБК должен обеспечить защиту аварийного блока минимум на 100 лет. Планировалось, что с 2017 года Украина сама будет платить за обслуживание объекта, однако проект до сих пор получает международное финансирование.

Кто управляет проектом и кто его осуществляет? Проектом НБК управляют украинское Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» совместно с американскими компаниями Bechtel International Systems и Battelle Memorial Institute.

Строительным подрядчиком выступает консорциум Novarka (в составе французских компаний Vinci Construction Grand Projects и Bouygues Travaux Publics). Субподрядчики: компании Cimolai (Италия — изготовление металлоконструкций), PaR Systems (США — проектирование и изготовление системы основных кранов) и Okyanus (Турция — проектирование, доставка и установка обшивки).

Что представляет собой новый саркофаг? В состав НБК входят основное сооружение арочной формы (высота — 109 м, длина — более 160 м, ширина пролета — 257 м, вес — более 31 тыс. т; крупнейшая в истории передвижная конструкция), технологический корпус с участками дезактивации, санпропускниками, мастерскими и др., а также вспомогательные сооружения.

Конструкция НБК включает фундаменты и платформу монтажной зоны (всего — 81 тыс. кв. м железобетонного покрытия), 400 стальных и 400 бетонных свай, стальные конструкции общим весом 24 тыс. 860 т, внешнюю многослойную обшивку общей площадью 86 тыс. кв. м и др.

Арочное сооружение решено было монтировать на площадке ЧАЭС на расстоянии от объекта «Укрытие», чтобы не подвергать рабочих воздействию радиации, и затем надвинуть на конструкции аварийного энергоблока.

Как шло строительство нового саркофага? В 2008—2011 годах выполнялись подготовительные работы: очистка и планировка территории, обустройство котлованов и монтажной площадки для сборки арок основного сооружения. Были введены в эксплуатацию бетонные заводы и высоковольтная линия для них, строительная лаборатория, офисы, ремонтные мастерские, медпункты и др.

В январе 2009 года Верховная рада Украины приняла закон об общегосударственной программе снятия с эксплуатации ЧАЭС и превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Закон вступил в силу 1 января 2010 года. К первоочередным мерам, рассчитанным на 2009−2012 годы, относились исключение отработанного ядерного топлива из первого-третьего энергоблоков станции и его перемещение в хранилище, а также возведение НБК.

В 2012 году завершилось проектирование НБК.

В 2013 году при помощи сверхтяжелого крана была демонтирована общая для третьего и четвертого энергоблоков вентиляционная труба весом около 330 т, мешавшая установить арку в рабочее положение. На безопасном расстоянии смонтировали новую трубу.

В 2014 году в стороне от четвертого энергоблока был закончен монтаж восточной и западной частей арки. В декабре того же года строители приступили к возведению торцевых стен НБК.

В июле-октябре 2015 года западная и восточная части арки были соединены.

В октябре 2016 года было завершено возведение торцевых стен НБК, выполнен монтаж металлоконструкций арки (30 тыс. 552 т). С период с 14 по 29 ноября 2016 года арка была надвинута на здание аварийного энергоблока.

После установки арки проведены работы по герметизации, монтажу вспомогательных помещений и оборудования. Ожидалось, что НБК будет введен в опытно-промышленную эксплуатацию уже в ноябре 2017 года, однако монтаж различных технических систем (вентиляции, кранов, электропитания, пожарной безопасности, радиационного контроля и др.) занял больше времени, чем первоначально планировалось. В результате сроки сдачи арки неоднократно сдвигались.

15 марта 2018 года пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщила об установке на новом саркофаге герметичной мембраны, которая позволит обеспечить «радиационную безопасность объекта „Укрытие“ на 100 лет».

Что произойдет после установки нового саркофага? Под защитой НБК в дальнейшем планируется извлечение из объекта «Укрытие» радиоактивных материалов и «перевод их в контролируемое состояние», то есть обеспечение безопасного хранения.

Под потолком арки смонтированы направляющие для дистанционно управляемых подвесных кранов. С их помощью планируется демонтировать конструкции старого «Укрытия».

В настоящее время разрабатываются методы извлечения радиоактивного топлива. В 2016 году сроком завершения очистки остатков четвертого энергоблока и территории станции от радиоактивного загрязнения назывался 2065 год.