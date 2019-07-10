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Глава МВД Италии отвергает обвинения в попытке получить деньги от России

10.07.2019 21:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МВД Италии заявил, что Россия не дала ему «ни рубля, ни литра водки». Правопопулисты пытались получить от Москвы 65 млн долларов перед выборами в Европарламент, пишет Buzzfeed.


Маттео Сальвини. Фото: Reuters

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини решительно отвергает обвинения в финансировании Россией правопопулистской партии «Лига», федеральным секретарем которой он является. «Я никогда не получал из России ни одного рубля, доллара, евро или литра водки», — заявил итальянский министр в среду, 10 июля.

Несколькими часами ранее американский портал Buzzfeed опубликовал материал о попытке итальянской правопопулистской партии «Лига» тайно получить от России финансирование в преддверии выборов в Европарламент. Портал обнародовал расшифровку аудиозаписи встречи, которая состоялась в московской гостинице «Метрополь» в октябре 2018 года. Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие с участием деловых кругов Италии.

Поставки топлива итальянской Eni по сниженным ценам

Глава итальянского МВД не присутствовал на встрече, однако там находился его давний помощник Джанлука Савойни. Стороны обсуждали продажу российской нефтяной компанией не менее 3 млн тонн топлива в течение года итальянской нефтегазовой компании Eni через нескольких посредников. Общая сумма сделки составляла 1,5 млрд долларов, при этом поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 миллионов долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Авторы материала отмечают, что им не удалось выяснить личности трех российских участников встречи или установить, были ли исполнены договоренности.

В феврале итальянское издание L’Espresso сообщало, что именно Савойни являлся организатором сделки по покупке итальянской компанией российского топлива. Переговоры о возможной сделке прошли через несколько часов после встречи итальянского министра Сальвини с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, утверждало издание. В ответ официальный представитель Козака заявил агентству ТАСС, что российский чиновник «никогда не встречался с итальянским коллегой Маттео Сальвини и не проводил с ним переговоры, публикации об их встречах не соответствуют действительности».

В том же месяце итальянская оппозиция потребовала от правительства республики ответить на обвинения в связях главы МВД Маттео Сальвини и российского Кремля. Правопопулистская «Лига» «не впервые оказывается вовлеченной в постыдные отношения, учитывая ее особенные дружеские связи с Путиным», заявили тогда представители Демократической партии Италии.

 
 
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Глава МВД Италии заявил, что Россия не дала ему «ни рубля, ни литра водки». Правопопулисты пытались получить от Москвы 65 млн долларов перед выборами в...
 
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