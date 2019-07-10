Украина предложила использовать зону отчуждения в Чернобыле под учения ЕС и НАТО

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны отчуждения. Как сообщает пресс-служба президента, «документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта».



Владимир Зеленский 10 июля посетил специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС», а также город Припять. Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной составляющей бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль — уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий „город-призрак“. Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам», — отметил Владимир Зеленский.

По его словам для туристов в зоне будет создан «зеленый коридор», проложены новые туристические маршруты, в том числе водные. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например в отношении видеосъемки. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Кроме того, Украина станет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

«К сожалению, зона отчуждения до сих пор является еще и символом коррупции в Украине. Это взятки, которые силовики собирают с туристов, а также нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов», — призвал Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.