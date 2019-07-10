В Италии выпал град размером с апельсин, пострадали 18 человек: видео стихии

Источник материала: Tut.by

Вслед за жарой в Италию пришла непогода: в регионах Абруццо, Молизе и Эмилия-Романья выпал сильный град, размеры которого сопоставимы с апельсином. 18 человек обратились в больницы с травмами головы, также стихия нанесла серьезный ущерб автомобилям и домам.