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В Италии выпал град размером с апельсин, пострадали 18 человек: видео стихии
11.07.2019 11:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вслед за жарой в Италию пришла непогода: в регионах Абруццо, Молизе и Эмилия-Романья выпал сильный град, размеры которого сопоставимы с апельсином. 18 человек обратились в больницы с травмами головы, также стихия нанесла серьезный ущерб автомобилям и домам.
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Люди получили травмы головы.
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