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В Италии выпал град размером с апельсин, пострадали 18 человек: видео стихии

11.07.2019 11:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за жарой в Италию пришла непогода: в регионах Абруццо, Молизе и Эмилия-Романья выпал сильный град, размеры которого сопоставимы с апельсином. 18 человек обратились в больницы с травмами головы, также стихия нанесла серьезный ущерб автомобилям и домам.

 
 
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