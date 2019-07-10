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«Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?» - западные СМИ о треморе Меркель
11.07.2019 16:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель трижды случались приступы сильной дрожи на публике. Их причины до сих пор не известны. Что пишут об этом западные, в том числе немецкие СМИ, —
Der Spiegel, Германия
«В четверг утром канцлер принимает в Берлине нового премьер-министра Дании Метте Фредериксен — через день после того, как Ангела Меркель
Первый приступ
Zeit Online, Германия
«Как вести себя попавшему в такую ситуацию человеку, занимающему столь высокое положение? Говорить на публике о собственном психическом состоянии само по себе смело. <…> А людям в таком социальном статусе, как у Ангелы Меркель, особенно сложно рассказывать о своем состоянии и стрессе. <…>
10 июля Меркель впервые прокомментировала участившиеся приступы дрожи. Она не назвала их причин, однако заявила, что работает над их устранением. „Процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс есть. Мне придется жить с этим какое-то время“, — сказала канцлер.
Меркель известна своим спокойствием, и ее до сих пор обвиняют в том, что она слишком мало говорит о чувствах. <…> Когда кто-то, будучи под таким давлением, разрешает себе слабость, это свидетельствует о его невероятной внутренней силе.
<…> Есть, например, страх краснеть на публике. Это работает так: если вы выступаете и боитесь покраснеть, то вероятность того, что именно это произойдет, возрастает. Именно потому что вы боитесь. Механизм таков.
<…> Меркель говорит, что во второй и третий раз она дрожала от беспокойства, что приступ может повториться. Это дает понять, под каким огромным давлением она находится. Замечательно, как она всегда справлялась с этим давлением и как она теперь справляется со своей слабостью».
The New York Times, США
«Последние несколько дней стали напоминанием о легендарной стойкости госпожи Меркель, доказанной на бесчисленных кризисных саммитах за 14 лет ее пребывания на посту.
В то же время множатся слухи о том, что именно происходит со здоровьем женщины, которая была краеугольным камнем европейской политики, в то время как авторитет ее партии и ее страны, похоже, снижается.
„Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь ЕС“, — пишут немецкие СМИ.
<…> Моменты физической уязвимости канцлера стали символом политической слабости ее партии и страны и поводом вернуться к теме преемственности власти».
Bild, Германия
«Мне придется жить с этим какое-то время», — сказала канцлер. Но с этим придется жить и Германии. Редко заявления канцлера так озадачивали публику. <…>
После первого приступа Меркель прошла подробный медосмотр, говорят источники в правительстве. В том числе были изучены показатели крови, потому что изначально предполагалось, что в ее организме не хватает определенных минералов. Но кровь оказалась в порядке.
Сострадание. Жалость. И самое главное, недоумение… Достаточно ли здорова канцлер, чтобы продолжать? На этот вопрос Меркель ответила, что все хорошо и у нее достаточно сил для управления страной. Но для многократно названной «самой могущественной женщиной» в мире такого заявления, увы, недостаточно".
CNN, США
«То, что самая могущественная женщина-политик нездорова в столь кризисное время — повод для беспокойства. Ее болезнь не могла появиться в более худшее время. Если она действительно больна, Германия остальная Европа сталкивается с кризисом в неподходящее время.
В Германии надеялись, что Меркель останется канцлером до следующих выборов в 2022 году. Но у ее партии, Христианско-демократического союза (ХДС), ужасающе низкий рейтинг: с 25% они идут ноздря в ноздрю с „Зелеными“. Более того, у партнеров Меркель по коалиции, левоцентристских социал-демократов (СДПГ), рейтинг еще более катастрофический. <…>
Если Меркель уйдет из-за болезни, ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не может быть уверена, что получит место канцлера. Но ни социал-демократы, ни ХДС и ХСС не заинтересованы в выборах. Так к чему же это приведет?
Согласно общепринятой точке зрения, есть два сценария: либо Меркель поправится и доработает свой срок, либо Крамп-Карренбауэр станет лидером коалиции ХДС/СДПГ. Но ни один из них не выглядит правдоподобно ни в свете болезни Меркель, ни в свете плохих результатов СДПГ на выборах в Европарламент.
Еще одна вероятность — Меркель уйдет, и Крамп-Карренбауэр сформирует коалиционное правительство с „Зелеными“ и Свободной демократической партией. Такая коалиция существует в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. <…> Она может получить большинство в Бундестаге, а также поддержку общества. Следовательно, возможная болезнь Меркель может привести к созданию более стабильного правительства».
Der Tagesspiegel, Германия
«Когда Гельмут Коль (федеральный канцлер в 1982—1998 годах. — РБК) был госпитализирован для операции на колене, окружение объясняло его отсутствие простудой. Это почти стандартное оправдание для любого больного канцлера.
Но у Конрада Аденауэра (первый федеральный канцлер ФРГ в 1949—1963 годах. — РБК) действительно была пневмония, а Гельмут Шмидт (пятый федеральный канцлер в 1974—1982 годах. — РБК) страдал от обмороков. Что касается депрессии Вилли Брандта (четвертый федеральный канцлер в 1969—1974 годах. — РБК), она оставалась государственной тайной вплоть до его отставки.
<…>
Но Меркель прокололась. После последних выборов 2017 года и месяцев политических переговоров в 2018 году она не смогла скрывать признаки недомогания. Но она не уехала в отпуск в Тироль, как обычно, и это породило всевозможные слухи».
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Причины приступов до сих пор не известны. Что пишут об этом западные, в том числе немецкие СМИ?
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