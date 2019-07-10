Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, пишет ТАСС .

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сказал он.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — сообщил Песков.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, «нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе». Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что Беларусь абсолютно поддерживает» предложение Владимира Зеленского о проведении в Минске встречи с Путиным.