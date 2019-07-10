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Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским
11.07.2019 19:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, пишет
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сказал он.
«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — сообщил Песков.
Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский
Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что Беларусь абсолютно поддерживает» предложение Владимира Зеленского о проведении в Минске встречи с Путиным.
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«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», - сообщил Песков.
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