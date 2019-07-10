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Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры

11.07.2019 19:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры
Фото 112 Украина

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

По информации пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Лидеры двух государств договорились, что эта работа будет продолжена.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Речь шла и о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС. По...
 
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