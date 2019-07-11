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Лайнер Air Canada попал в турбулентность, 35 человек пострадали

11.07.2019 22:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не менее 35 человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпании Air Canada, сообщил в четверг телеканал CBS.

Boeing 777−200 следовал из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады самолет попал в зону турбулентности и вынужденно приземлился в аэропорту Гонолулу (Гавайи, США). На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили незначительные травмы.

В настоящее время пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.

 
 
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На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили незначительные травмы.
 
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