Лайнер Air Canada попал в турбулентность, 35 человек пострадали

Источник материала: Tut.by

Не менее 35 человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпании Air Canada, сообщил в четверг телеканал CBS .

Boeing 777−200 следовал из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады самолет попал в зону турбулентности и вынужденно приземлился в аэропорту Гонолулу (Гавайи, США). На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили незначительные травмы.

В настоящее время пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.