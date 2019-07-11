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Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече

11.07.2019 20:06 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент РФ Владимир Путин не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский.

Об этом сообщает агентство ria.ru 11 июля.

«Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены - это очевидная вещь», - сказал Путин.

Он отметил, что скоро в Украине пройдут парламентские выборы, после которых можно будет вернуться к вопросу о встрече в Минске (выборы намечены на 21 июля).

«Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса», - сказал российский президент.

Кроме того, он напомнил, что премьер-министр Тереза Мэй, которую упомянул в обращении Зеленский, через две недели уходит с поста. Путин задался вопросом, в качестве кого Мэй должна присутствовать на встрече. И еще неизвестно, как о возможности встречи откликнутся другие приглашенные участники.

Напомним, после новости о том, что между Россией и Украиной планируется провести телемост, президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи. Украинский президент предложил пригласить также руководящих лиц Великобритании, Германии, Франции и США.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью поддержала предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее телеведущий Андрей Малахов, который должен был вести телемост, обратился к Владимиру Зеленскому. «Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, - показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой», - сказал он.

В обращении Малахов призвал украинского президента защитить журналистов, нападки на которых начались после известия о том, что представили России и Украины будут общаться.

Фото: ТАСС

 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский. Об этом сообщает...
 
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