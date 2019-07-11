|
Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече
11.07.2019 20:06 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент РФ Владимир Путин не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский.
Об этом
«Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены - это очевидная вещь», - сказал Путин.
Он отметил, что скоро в Украине пройдут парламентские выборы, после которых можно будет вернуться к вопросу о встрече в Минске (выборы намечены на 21 июля).
«Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса», - сказал российский президент.
Кроме того, он напомнил, что премьер-министр Тереза Мэй, которую упомянул в обращении Зеленский, через две недели уходит с поста. Путин задался вопросом, в качестве кого Мэй должна присутствовать на встрече. И еще неизвестно, как о возможности встречи откликнутся другие приглашенные участники.
Напомним, после новости о том, что между Россией и Украиной планируется провести телемост, президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью
Ранее телеведущий Андрей Малахов, который должен был вести телемост,
В обращении Малахов призвал украинского президента защитить журналистов, нападки на которых начались после известия о том, что представили России и Украины будут общаться.
Фото: ТАСС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)