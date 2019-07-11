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Вице-премьер России предложил не уничтожать санкционные продукты, а «использовать по назначению»

12.07.2019 06:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.


Фото: Reuters

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения», — сказал Гордеев журналистам в пятницу, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года подпавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.

 
 
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«Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как...
 
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