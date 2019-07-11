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офицеры спецназа ФСБ, подозреваемые в разбое, скрылись после командировки на Северном Кавказе
12.07.2019 06:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки, проходившей на Северном Кавказе, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.
9 июля «Интерфакс»
Неофициально сообщалось, что сотрудники ФСБ напали на банк в Москве и забрали оттуда около 140 млн российских рублей (более 2 млн долларов). СМИ писали, что подозреваемые могут быть причастны к случаям пропажи крупных сумм во время обысков. При этом ТАСС
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Неофициально сообщалось, что сотрудники ФСБ напали на банк в Москве и забрали оттуда около 140 млн российских рублей (более 2 млн долларов). СМИ писали, что...
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