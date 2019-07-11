офицеры спецназа ФСБ, подозреваемые в разбое, скрылись после командировки на Северном Кавказе

Источник материала: Tut.by

Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки, проходившей на Северном Кавказе, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

9 июля «Интерфакс» сообщил , что восемь бойцов «Альфы» объявили в розыск в рамках дела о разбое, возбужденном против группы сотрудников ФСБ. Еще семеро подозреваемых сотрудников ФСБ были задержаны . Пятеро из них находятся в СИЗО, еще двое — под домашним арестом.

Неофициально сообщалось, что сотрудники ФСБ напали на банк в Москве и забрали оттуда около 140 млн российских рублей (более 2 млн долларов). СМИ писали, что подозреваемые могут быть причастны к случаям пропажи крупных сумм во время обысков. При этом ТАСС сообщил 11 июля со ссылкой на источник, что в деле сотрудников ФСБ присутствует лишь один эпизод разбоя.