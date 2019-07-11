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СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

12.07.2019 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят следственные действия в офисе (администрации) президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.


Фото: facebook.com/kievtypical

По его данным, представители ГБР опрашивают сотрудников СБУ, которые обеспечивают секретность деятельности ситуативной комнаты Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в офисе. В частности, речь идет о протоколах совещаний по планированию военных операций при предыдущем президенте Петре Порошенко.

«Известно, что их интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, [какие] приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом «совершенно секретно», — пишет «Главком».

В конце мая глава СНБО Александр Данилюк опубликовал видео из ситуативной комнаты, откуда, по его словам, после смены президента пропали серверы с секретной информацией. Бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в тот же день объяснил, что технику в ситуационную комнату президент покупал за свой счет. Секретной информации, по его словам, на ней не было. ГБР по факту произошедшего завело уголовное дело.

 
 
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«Известно, что их интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, [какие] приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под...
 
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