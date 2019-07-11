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Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

12.07.2019 13:38 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского о новой люстрации. Документом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по люстрации.

Законопроект №10444 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищению власти» был внесен в Верховную Раду 11 июля. Документом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры люстрации, а также уточнены некоторые их критерии, сказано в пояснительной записке к документу.

Так, под люстрацию подпадают лица, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию, сообщает «РБК-Украина».

Под люстрацию, в частности, в соответствии с документом подпадают те, кто был на тот момент президентом Украины, председателем Верховной рады, первым заместителем и заместителем председателя ВР, депутатом, премьер-министром Украины, главой Нацбанка Украины, главой Госкомитетом телевидения и радиовещания, генпрокурором, главой Службы безопасности Украины.

Кроме того, в списке экс-глава Администрации президента Украины, члены Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), главнокомандующий Вооруженных сил Украины, руководители ряда госпредприятий и др.

Согласно законопроекту, лицо, подпадающее под закон о люстрации, также лишается права заниматься адвокатской деятельностью, передает «24 канал».

Что случилось

Зеленский в видеообращении предложил усилить люстрацию и рассказал о законопроекте. При этом, Конституционный суд Украины сейчас рассматривает конституционность предыдущего закона о люстрации, принятого в 2014 году. Документ запрещает занимать некоторые должности 10 лет для тех, кто в 2010 - 2014 годах был на ряде госдолжностей.

 
 
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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского о новой люстрации. Документом расширены категории должностей, по которым...
 
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