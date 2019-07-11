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Послы G7 раскритиковали «люстрацию от Зеленского»
12.07.2019 15:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Послы стран Группы семи (G7) не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом говорится в совместном заявленим послов, опубликованном в
В заявлении отмечается, что привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Майдана.
«Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства», — сказано в заявлении.
Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский
12 июля законопроект
Согласно пояснительной записке, меры по «очищению власти» предлагается расширить с целью «прекращения злоупотребления властью при исполнении должностных обязанностей».
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В заявлении отмечается, что привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не...
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