Послы G7 раскритиковали «люстрацию от Зеленского»

Источник материала: Tut.by

Послы стран Группы семи (G7) не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом говорится в совместном заявленим послов, опубликованном в Twitter .

В заявлении отмечается, что привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Майдана.

«Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства», — сказано в заявлении.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, руководивших страной с 2014 по 2019 годы.

12 июля законопроект поступил в Верховную Раду. Под действие нового закона могут попасть президент Украины, спикер Верховной рады, генпрокурор, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, руководители оборонных предприятий. Таким образом, люстрация коснется и Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины с 7 июня 2014-го по 19 мая 2019 года.

Согласно пояснительной записке, меры по «очищению власти» предлагается расширить с целью «прекращения злоупотребления властью при исполнении должностных обязанностей».