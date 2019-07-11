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Ким Чен Ын изменил конституцию и стал главой КНДР

12.07.2019 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые официально назван главой государства и Верховным главнокомандующим. Соответствующие поправки были внесены в Конституцию Северной Кореи.


Фото: Reuters

Опрошенные агентством Reuters эксперты отмечают, что Ким Чен Ын уже давно хотел получить титул главы государства и сделать политический курс менее милитаризованным и в большей мере ориентированным на экономику и международные переговоры.

Согласно обновленной версии основного закона страны, опубликованной порталом Naenara, Ким в качестве председателя Госсовета КНДР отныне «верховный представитель всего корейского народа» и «Верховный главнокомандующий армией КНДР».

Ранее конституция обозначала должность Ким Чен Ына просто как «верховный лидер», который командует «всей военной мощью» страны.

Официально главой государства числился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Сейчас этот пост занимает один из ближайших соратников Ким Чен Ына — Чхве Рён Хэ.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Алистер Колман, фактически у КНДР нет живого лидера, так как ранее управлявшие страной Ким Ир Сен и Ким Чен Ир имеют титулы «вечных лидеров».

В 1998 году первый глава КНДР Ким Ир Сен был посмертно провозглашен «вечным председателем», а его наследник Ким Чен Ир после смерти получил титулы «вечного генсека Трудовой партии Кореи и вечного председателя Национального комитета обороны».

Северная Корея в новом варианте конституции по-прежнему названа ядерной державой.

За последние два года КНДР впервые провела обширные переговоры с Южной Кореей и США. В июне Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи в районе демилитаризованной зоны.

В феврале Трамп и Ким провели переговоры в Ханое, которые не увенчались успехом и завершились без каких-либо договоренностей.

В ходе визита в Японию в мае Трамп назвал Кима «очень умным парнем» и сказал, что ожидает «множества хороших новостей» из Северной Кореи.

Титул не соответствовал должности

Су Мин Хван, редактор корейской службы Би-би-си

На первый взгляд, изменения минимальные. Однако прежний титул, закрепленный в конституции страны — «верховный лидер, который командует всей военной мощью страны», не вполне соответствовал должности главы государства.

Это, а также некоторые детали избрания Ким Чен Ына на пост главы КНДР — он стал преемником своего отца Ким Чен Ира, не будучи старшим сыном, — создавало некоторую двусмысленность, а кроме того, ставило его в неравное положение во время переговоров с лидерами других держав, таких как США и Россия.

В новой конституции это несоответствие устранено, что может означать стремление лидера КНДР активно участвовать в переговорном процессе и улучшить имидж КНДР как современного государства.

 
Теги: Новости
 
 
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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые официально назван главой государства и Верховным главнокомандующим. Соответствующие поправки были внесены в Конституцию Северной...
 
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