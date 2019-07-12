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Канада возглавила список стран по объемам мусора в расчете на одного жителя

12.07.2019 23:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитики из агентства 24/7 Wall Street подсчитали, что Канада занимает первое место в мире по объемам мусора на каждого ее жителя. Об этом 12 июля написала газета USA Today.


Фото: Reuters

При составлении списка аналитики руководствовались данными Всемирного банка, который создал базу данных What a Waste. В ней указано, сколько мусора накапливается в стране за год. Аналитики 24/7 Wall Street суммировали объемы мусора по разным типам, в том числе сельскохозяйственный, строительный, промышленный мусор и обычные твердые городские отходы, и разделили на количество жителей страны.

На первом месте в этом антирейтинге оказалась Канада. За 2017 год страна произвела 1,3 млрд тонн мусора, а на одного жителя пришлось примерно 36 тонн. При этом выяснилось, что основная масса мусора приходится на промышленные отходы.

Второе место в рейтинге заняла Болгария с показателем 26,7 тонны мусора на человека. При населении чуть больше семи миллионов страна производит около 190 млн тонн мусора. Аналитики отметили, что почти все отходы (172 млн) относятся к строительным.

На третьем месте оказались США, которые при населении 325 млн человек производят почти восемь с половиной миллиардов тонн мусора. При этом на одного человека приходится около 26 тонн отходов. США также стали самым крупным производителем твердых городских отходов — за 2017 год их набралось 258 млн тонн.

Дальше в списке идут Эстония (23,5 т мусора на человека), Финляндия (16,6 т), Армения (16,3 т), Швеция (16,2 т), Люксембург (11,8 т) и Украина (10,6 т). Замыкает рейтинг Сербия с 8,9 т отходов на человека. В последнем случае аналитики отметили, что больше двух третей из 62 млн т мусора там относится к строительному. Этот факт в 24/7 Wall Street связали с сербским законом, по которому 70% стройматериалов должны производиться в стране.

 
 
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Аналитики из агентства 24/7 Wall Street подсчитали, что Канада занимает первое место в мире по объемам мусора на каждого ее жителя. Об этом 12 июля написала газета USA Today.
 
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