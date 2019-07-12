Боец Нацгвардии Украины осужден за убийство итальянского фоторепортера на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли стал первым журналистом, погибшим во время конфликта на Донбассе. Он вместе с переводчиком попал под обстрел в мае 2014 года.

Боец украинской Нацгвардии 29-летний Виталий Маркив приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Такое решение принял суд итальянского города Павия в пятницу, 12 июля. Сторона обвинения настаивала на 17 годах тюрьмы, адвокаты Маркива — на оправдательном приговоре.

Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов, были убиты вблизи поселка Андреевка под Славянском в Донецкой области в мае 2014 года. По свидетельству очевидца, французского фотографа Уильяма Рогелона, недалеко от железнодорожного переезда они вчетвером вместе с местным таксистом попали то ли под минометный, то ли под гранатометный обстрел. Роккелли, освещавший захват местных органов власти вооруженными пророссийскими сепаратистами и первые боевые действия, стал первым погибшим во время вооруженного конфликта на Донбассе журналистом.

Маркива задержали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. По данным украинского следствия, гибель Роккелли и Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.