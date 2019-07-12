Зеленский решил перенести Минэкологии в Кривой Рог - решать экологические вопросы

Источник материала: Tut.by

Президент Украины отметил, что тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству. Об этом пишет «Зеркало недели» .



Фото: пресс-служба президента Украины

12 июля в Кривом Роге в рабочей поездке Владимир Зеленский на совещании по вопросам экологической ситуации предложил перенести Министерство экологии и природных ресурсов Украины в Кривой Рог — родной город президента — на период пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

«У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге», — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству, «будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы».

Не очень, правда, понятно, что делать остальным городам и регионам Украины, где экологическая обстановка не менее острая, чем в Кривом Роге — министерство-то одно.

Досталось и отсутствующему на совещании министру Остапу Семераку: президент возмутился тем, что его нет. Остап Семерак баллотируется кандидатом в депутаты Верховной Рады, и по закону он имеет права заниматься агитацией, находясь на рабочем месте, — для этого он ушел в отпуск, который не был признан президентом уважительной причиной отсутствия.

Идея переноса министерства в Кривой Рог — не единственная, высказанная президентом. Ранее он предложил перенести Офис президента (бывшую Администрацию президента) с Банковой в Украинский дом, а также «куда-нибудь — и столицу Украины, поскольку Киев пропитан коррупцией».