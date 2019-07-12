ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Через 30 лет в Петербурге будет жарко как в Софии, а в Лондоне - как в Барселоне

13.07.2019 13:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

К 2050 году в Лондоне в разгаре лета будет так же жарко как в Барселоне, а в Рио-де-Жанейро лето будет ощущаться как в Гаване.


Фото: Reuters

В Москве будет так же жарко в июле как в Детройте, а Санкт-Петербург будет напоминать Софию. Максимальная температура летом возрастет на 5,5 и 6,1 градусов при среднем росте годовой температуры в 3 и 2,9 градуса соответственно.

Таковы результаты исследования, представленные в докладе лаборатории Краутера в Техническом университете Цюриха. Ученые оценивали, как глобальный рост средних температур в 2 градуса Цельсия отразится на средних летних температурах в 520 городах мира.

Наиболее заметные изменения произойдут в северных широтах. В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 градуса, а зимняя — на 4,7 градуса. 

Однако радоваться этому не приходится. Вместе с ростом температур придут экстремальные явления — лесные пожары, периоды крайней жары, внезапные бури и торнадо, не говоря о засухе и наводнениях.


Источник: Crowther Lab

Особенно это коснется городов в тропической зоне, хотя изменения температур там будут не столь заметными как в умеренных климатических зонах. Тем не менее, более чем в 20% городов, в том числе в Манаусе, Либревиле, Куала-Лумпуре, Джакарте, Янгоне и Сингапуре, будет наблюдаться совершенно новые климатические условия, с которыми они ранее не сталкивались.

За пределами исторического опыта

«С моей точки зрения, фундаментальным выводом этого исследования является то, что 100 городов, расположенных в экваториальных районах, испытают условия, которые не имеют прецедента в истории человечества», — говорит Джеймс Дайк, профессор университета в Эксетере в Британии.


Иллюстрация: ВВС

«Это ставит вопрос о том, будет ли вообще возможно существование в этих городах. Мы можем столкнуться с массовым переселением и миграцией».

Статья об этом исследовании, опубликованная в журнале PLOS One, является первой попыткой оценить воздействие глобального роста температур на условия обитания в крупнейших городах мира.

Ученые из Цюрихского университета отмечают, что их главной задачей было помочь людям представить надвигающиеся перемены, используя аналоги, уже сейчас известные им.

«История свидетельствует, что данные и научные факты сами по себе не в состоянии побудить людей изменить свои привычные представления или заставить их действовать», — говорит ведущий автор исследования Жан-Франсуа Бастен.

Профессор Ричард Беттс, сотрудник Метеорологического управления Британии, который не принимал участия в исследовании, считает, что новые результаты помогают поставить проблему изменения климата в контекст повседневного существования человечества.

«Что еще важнее, — отмечает он, — эти данные свидетельствуют о том, что многие районы мира столкнутся с климатическими условиями, которые не имеют аналога в истории человечества».

Станет ли мир теплее на 2 градуса Цельсия?

Рост глобальных температур на 2 градуса к 2050 году обычно отсчитывается с отметки «допромышленного периода» — 1850−1900 годы — когда рост выбросов парниковых газов в атмосферу еще не начал менять климат.

К настоящему времени этот рост уже составил 1 градус Цельсия, по данным Межправительственной комиссии ООН по изменениям климата.

При нынешних темпах разогрева атмосферы — примерно 0,2 градуса за десятилетие, рост температур может составить 1,5 градуса в период 2030—2052 гг.

ООН предупреждает, что превышение этого порога может привести к непредсказуемым последствиям для дальнейшей судьбы человечества.

Однако уже сейчас высказываются предположения, что к 2100 году рост температур составит 2,9−3,4 градуса по Цельсию.

Дьявол в деталях

Авторы исследования исходят из того, что в ближайшие годы будут приняты новые и более радикальные меры по ограничению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Чтобы удержаться на отметке 1,5 градуса, такие выбросы необходимо сократить на 45% к 2030 году, и достичь нулевого уровня к 2050 году.

Авторы статьи исходят из сценария, согласно которому пик таких выбросов будет достигнут к 2040 году, а затем они начнут снижаться.

Профессор Габи Хегерл из Эдинбургского университета считает, что данное исследование не охватывает всей картины происходящих климатических изменений.

«Оно не учитывает отдельные события типа периодов жары, засух и наводнений, — отмечает он. — Кроме того, там ничего не говорится о поднятии уровня моря, с которым столкнутся многие города мира».

Майк Локвуд, профессор физики космического пространства в университете Рединга, также предупреждает о потенциальной угрозе созданной человечеством инфраструктуре.

«Многие сочтут, что если климат в Лондоне станет таким же как в Барселоне, ничего страшного не случится, если, конечно, вы не страдаете от астмы или от сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит он. — Однако Лондон стоит на подушке из глины, а если глина пересыхает, она утрачивает прочность. Под воздействием сильных дождей она снова расширяется при намокании. Как всегда, в деталях этих климатических прогнозов прячется дьявол, который готовит нам непредсказуемые неприятности».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее заметные изменения произойдут в северных широтах. В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 градуса, а зимняя - на 4,7...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский решил перенести Минэкологии в Кривой Рог - решать экологические вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика