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Восемь дней на Новый год и пять - на 1 мая. В России утвердили календарь выходных на 2020 год
13.07.2019 18:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России утвердили календарь рабочих и праздничных дней в 2020 году. В январе, например, у наших соседей новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно. А в начале мая россияне будут отдыхать 5 дней подряд.
Правительство России в Twitter опубликовало календарь праздничных дней в 2020 году. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Празднование первомая растянется на 5 дней, еще 3 дня россияне будут отмечать День Победы.
«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — пояснили в правительстве.
Таким образом, в 2020 году в России установили следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 12 по 14 июня и 4 ноября.
Напомним, Россия находится в лидерах в рейтинге по количеству праздничных нерабочих дней в году. Беларусь — в хвосте списка. В нашей стране на каждого трудящегося приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год. В Европе этот показатель составляет 9,9 дней, а в России — 13!
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Россия находится в лидерах в рейтинге по количеству праздничных нерабочих дней в году. Беларусь - в хвосте списка.
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