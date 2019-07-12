Восемь дней на Новый год и пять - на 1 мая. В России утвердили календарь выходных на 2020 год

Источник материала: Tut.by

В России утвердили календарь рабочих и праздничных дней в 2020 году. В январе, например, у наших соседей новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно. А в начале мая россияне будут отдыхать 5 дней подряд.

Правительство России в Twitter опубликовало календарь праздничных дней в 2020 году. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Празднование первомая растянется на 5 дней, еще 3 дня россияне будут отмечать День Победы.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — пояснили в правительстве.

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.

Таким образом, в 2020 году в России установили следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 12 по 14 июня и 4 ноября.

Напомним, Россия находится в лидерах в рейтинге по количеству праздничных нерабочих дней в году. Беларусь — в хвосте списка. В нашей стране на каждого трудящегося приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год. В Европе этот показатель составляет 9,9 дней, а в России — 13!