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Первый визит главы государства с 2014 года: Зеленский приехал на границу с Крымом

13.07.2019 20:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский в ходе поездки в Херсонскую область посетил контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда „Чонгар“ на временной административной границе с Автономной Республикой Крым. Это первый визит Главы государства на административную границу с оккупированным Крымом с 2014 года», — говорится в сообщении.

Зеленский ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения границы. Он также пообщался с людьми, направлявшимися в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ «Чонгар» районов.





Позже на совещании с участием новоназначенного главы Херсонской области Зеленский дал указание до 20 декабря создать на пропускных пунктах всю необходимую инфраструктуру — сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.



«Давайте в 20 числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава области останется в прошлом. Это — честно», — заявил Владимир Зеленский. Он также пообещал выделить для этого необходимые средства.


Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область. Он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

 
 
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Позже на совещании с участием новоназначенного главы Херсонской области Зеленский дал указание до 20 декабря создать на пропускных пунктах всю необходимую...
 
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